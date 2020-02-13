Сенат США поддержал ограничение военных полномочий Трампа

Фото: Дональд Трамп (The White House)

В Белом доме заявили, что Трамп наложит вето на резолюцию

Сенат США поддержал резолюцию, которая ограничивает полномочия президента Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана. Об этом сообщает Reuters.

За соответствующую резолюцию проголосовал 51 сенатор. Еще 44 представителя верхней палаты Конгресса выступили против документа.

Резолюция делает невозможным объявление войны Ирану без одобрения Конгресса. При этом за Трампом остается право на применение силы в случае, если от Ирана будет исходить угроза атаки на объекты или военных США.

Также Трампу не запрещают использовать силу против террористов "Аль-Каиды" и их сторонников. Однако, главе Белого дома придется объяснять Конгрессу необходимость применения силовых мер.

В Белом доме заявили, что Трамп планирует наложить вето на данный законопроект.

Напомним, 10 января ограничение военных полномочий Трампа против Ирана поддержали в Палате представителей. Резолюцию поддержали 224 члена нижней палаты Конгресса США.

Отметим, отношения между США и Ираном обострились после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани 3 января. В ответ Иран 7 января провел ракетный удар по военной базе США в Ираке. Иранское государственное телевидение также заявило, что Тегеран имеет еще 100 целей в регионе, по которым будет нанесен удар, если Вашингтон предпримет любые меры в ответ.