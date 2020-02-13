Сенат США підтримав обмеження військових повноважень Трампа

Фото: Дональд Трамп (The White House)

У Білому домі заявили, що Трамп накладе вето на резолюцію

Сенат США підтримав резолюцію, яка обмежує повноваження президента Дональда Трампа в питанні використання збройних сил проти Ірану. Про це повідомляє Reuters.

За відповідну резолюцію проголосував 51 сенатор. Ще 44 представники верхньої палати Конгресу виступили проти документу.

Резолюція робить неможливим оголошення війни Ірану без схвалення Конгресу. При цьому за Трампом залишається право на застосування сили в разі, якщо від Ірану буде виходить погроза атаки на об'єкти або військових США.

Також Трампу не забороняють використовувати силу проти терористів "Аль-Каїди" і їх прихильників. Однак, главі Білого дому доведеться пояснювати Конгресу необхідність застосування силових заходів.

У Білому домі заявили, що Трамп планує накласти вето на даний законопроект.

Нагадаємо, 10 січня обмеження військових повноважень Трампа проти Ірану підтримали Палаті представників. Резолюцію підтримали 224 члени нижньої палати Конгресу США.

Зазначимо, відносини між США та Іраном загострилися після вбивства американськими військовими іранського генерала Касема Сулеймані 3 січня. У відповідь Іран 7 січня провів ракетного удару по військовій базі США в Іраку. Іранське державне телебачення також заявило, що Тегеран має ще 100 цілей у регіоні, за яким буде завдано удару, якщо Вашингтон зробить будь-які заходи у відповідь.