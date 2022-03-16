Сенат США осудил Путина как военного преступника. Резолюция принята единогласно

Сенат США единогласным решение принял резолюцию об осуждении президента РФ Владимира Путина как военного преступника из-за зверств войск оккупантов во время войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Все мы в этом зале объединились вместе с демократами и республиканцами, чтобы сказать, что Владимир Путин не может избежать ответственности за зверства, совершенные против украинского народа", - заявил перед голосованием лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
Резолюция была представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, ее в итоге поддержали сенаторы обеих партий единогласно.
В документе также звучит призыв к Международному уголовному суду в Гааге и к другим странам преследовать российских военных в любом расследовании военных преступлений, совершенных во время вторжения РФ в Украину.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе обязательство Штатов привлечь Путина к ответственности за войну против нашей страны и бомбардировку мирных городов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!