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Сенат США засудив Путіна як військового злочинця. Резолюція схвалена одностайно

Автор: Володимир Костирін

Сенат США одностайним рішення ухвалив резолюцію про засудження президента РФ Володимира Путіна як військового злочинця через звірства військ окупантів під час війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Всі ми в цьому залі об'єдналися разом з демократами та республіканцями, щоб сказати, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні проти українського народу", - заявив перед голосуванням лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Резолюція була представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, її в підсумку підтримали сенатори обох партій одноголосно.

У документі також звучить заклик до Міжнародного кримінального суду в Гаазі та до інших країн переслідувати російських військових в будь-якому розслідуванні військових злочинів, скоєних під час вторгнення РФ в Україну.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив главі МЗС України Дмитру Кулебі зобов'язання Штатів притягнути Путіна до відповідальності за війну проти нашої країни та бомбардування мирних міст.

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Володимир ПутінСенат СШАВійна Росії проти України