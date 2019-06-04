Сенат США одобрил запрет на выдачу виз за вмешательство в выборы

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Вмешательство в выборы будет включать в себя нарушение законов о голосовании или финансировании кампаний

Сенат США единогласно поддержал законопроект, согласно которому граждане, заподозренные во вмешательстве в американские выборы, не смогут въехать в страну. Об этом сообщает The Hill.

Выдачу американской визы будут запрещать гражданам, если они пытались или занимались "ненадлежащим вмешательством в выборы в США".

Согласно законопроекту, "ненадлежащее вмешательство в выборы" будет включать в себя нарушение законов о голосовании или финансировании кампаний, а также попытки вмешательства в выборы или кампанию под руководством иностранного правительства.

"Как мы видели на выборах 2016 года, Россия Владимира Путина пытается ударить в самое сердце демократических ценностей, независимости и свободы, которые дороги всем американцам. Запретив иностранцам, которые ненадлежащим образом вмешиваются в наши выборы, приезжать в Соединенные Штаты, мы посылаем сигнал враждебным странам по всему миру, что не потерпим иностранного вмешательства в наши выборы", - заявил сенатор Линдси Грэм.

Напомним, госсекретарь Майк Помпео заявлял, что Соединенные Штаты Америки надеются, что Россия не будет вмешиваться в президентские выборы в США в 2020 году, и ожидают от Москвы определенных сигналов, что повторения ситуации с выборами 2016 года не будет.