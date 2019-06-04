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Сенат США схвалив заборону на видачу віз через втручання у вибори

Новини » Політика    04.06.2019 - 09:05
Сенат США схвалив заборону на видачу віз через втручання у вибори
Ілюстративне фото (wikimedia.org GFDL)

Втручання у вибори буде включати в себе порушення законів про голосування або фінансуванні кампаній

Сенат США одноголосно підтримав законопроект, згідно з яким громадяни, запідозрені у втручанні в американські вибори, не зможуть в'їхати в країну. Про це повідомляє The Hill.

Видачу американської візи будуть забороняти громадянам, якщо вони намагалися або займалися "неналежним втручанням у вибори в США".

Згідно з законопроектом, "неналежне втручання у вибори" буде включати в себе порушення законів про голосування або фінансування кампаній, а також спроби втручання у вибори або кампанію під керівництвом іноземного уряду.

"Як ми бачили на виборах 2016 року, Росія Володимира Путіна намагається вдарити у саме серце демократичних цінностей, незалежності і свободи, які дороги всім американцям. Заборонивши іноземцям, які неналежним чином втручаються у наші вибори, приїжджати в Сполучені Штати, ми посилаємо сигнал ворожим країнам по всьому світу, що не потерпимо іноземного втручання в наші вибори", - заявив сенатор Ліндсі Грем.

Нагадаємо, держсекретар Майк Помпео заявляв, що Сполучені Штати Америки сподіваються, що Росія не буде втручатися в президентські вибори в США в 2020 році, і очікують від Москви певних сигналів, що повторення ситуації з виборами 2016 року не буде.

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