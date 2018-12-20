Сенат США схвалив тимчасовий бюджет

Фото: Сенат США (trend.az)

Сенат прийняв тимчасовий бюджет до 8 лютого 2019

Сенат США проголосував за ухвалення тимчасового бюджету до 8 лютого 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Законопроект мають розглянути в Палаті представників США. Після документ надійде на підпис президентові США Дональду Трампу.

Президент повинен підписати тимчасовий бюджет до п'ятниці, 21 грудня 2018 року. У випадку непідписання федеральні установи можуть призупинити роботу через відсутність прийнятого фінансування.

Зазначимо, що бюджет США не включає 5 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, за даними The Washington Post, Адміністрація президента США Дональда Трампа почала проводити завчасну підготовку до можливої зупинки роботи уряду.

Зупинка роботи уряду може відбутися 22 грудня 2018, якщо президент Трамп і Республіканська партія не зможуть домовитися з Демократичною партією, яка виступає проти виділення 5 млрд доларів на будівництво стіни з Мексикою. Саме із-за цих розбіжностей у США не був затверджений бюджет на наступний фінансовий рік, який почався ще 1 жовтня.