Белый дом начал подготовку к остановке работы правительства, - Washington Post

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Приостановка работы правительства может начаться 22 декабря

Администрация президента США Дональда Трампа начала проводить заблаговременную подготовку к возможной остановке работы правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные The Washington Post.

Сообщается, что остановка работы правительства может произойти 22 декабря 2018, если президент Трамп и Республиканская партия не смогут договориться с Демократической партией, которая выступает против выделения 5 млрд долларов на строительство стены с Мексикой. Именно из-за этих разногласий в США не был утвержден бюджет на следующий финансовый год, который начался еще 1 октября.

Старший советник в Белом доме Стивен Миллер заявил, что они планируют сделать все необходимое для того, что бы состоялось строительство стены на границе.

В то же время лидер демократов Чарльз Шуммер заявил, что Трамп "не получит стену в любой форме". Демократы предлагают для строительства стены заложить не более 1,3 млрд долларов.

Напомним, Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет достроена. Трамп отметил, что ждет встречи с представителями Демократической партии - старшим сенатором США от штата Нью-Йорк Чаком Шумером и лидером фракции меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.