Сенат США кожен день "на крок ближче" до рішення про допомогу Україні, - лідер демократів

"Просто зараз учасники переговорів у Сенаті з обох сторін наполегливо працюють над затвердженням ще одного раунду допомоги Україні шляхом фіналізації нашого додаткового пакета національної безпеки. З кожним днем ми стаємо ближчими, іще є проблеми, які потрібно вирішити. Але одне можна сказати напевно: ми продовжимо це робити", - сказав він.

У своєму виступі у Сенаті Шумер нагадав, що останній пакет оборонної допомоги Україні на 250 млн доларів був оголошений майже місяць тому, й відтоді уряд США через брак ухваленого у Конгресі фінансування не міг надіслати Києву жодної підтримки.

За його словами, з початку війни Путін зробив ставку на те, що рано чи пізно Сполучені Штати здадуться. "Вони сумніваються в рішучості Заходу. Вони сумніваються в американській силі. Сенат зобов'язаний переконатися, що Путін пошкодує про той день, коли поставив під сумнів рішучість Америки... Ми зобов’язані допомагати нашим друзям, які борються за своє виживання. Треба завершити роботу над доповненням. Ми ще не досягли цього, але будемо працювати далі", - повідомив він.

Тим часом у своєму виступі лідер меншості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл розкритикував президента Джо Байдена "за те, що він не зробив більше, щоб дати нашим друзям вирішальну перевагу проти агресії Путіна, і за те, що він не інвестував більш серйозно у відновлення військової сили Америки".

"Але я ніколи не впадав в оману щодо того, чому Америка підтримувала боротьбу України. Тут ніколи не йшлося про благодійність. Це в прямих інтересах Сполучених Штатів, щоб авторитаристи не відчували себе в праві переписувати кордони силою. У наших інтересах допомогти зменшити рівень армії великого супротивника, не жертвуючи для цього життями американців", - сказав Макконнелл.

Допомога Україні

Нагадаємо, додатковий запит Білого дому на суму 106 млрд доларів на національну безпеку включає і фінансування безпеки кордонів, а також майже 14 млрд доларів допомоги Ізраїлю та фінансування Тайваню для боротьби із загрозою з боку Китаю. Україні у запиті передбачено 61 млрд доларів.

Республіканці в Сенаті обумовили схвалення будь-яких додаткових грошей для України одночасним посиленням імміграційних правил, спрямованих на зменшення нелегальних перетинів південного кордону Сполучених Штатів, і депортацію тих, хто вже перебуває в країні.

Навіть якщо домовленість досягнуть в Сенаті, її може не підтримати Палата представників, де республіканці контролюють більшість. Переговори щодо цих законопроектів тривають з жовтня минулого року.