Сенат США каждый день "на шаг ближе" к решению о помощи Украине, - лидер демократов

"Просто сейчас участники переговоров в Сенате с обеих сторон настойчиво работают над утверждением еще одного раунда помощи Украине путем финализации нашего дополнительного пакета национальной безопасности. С каждым днем мы становимся ближе, есть проблемы, которые нужно решить. Но одно можно сказать наверняка: мы продолжим это делать", - сказал он.

В своем выступлении в Сенате Шумер напомнил, что последний пакет оборонной помощи Украине на 250 млн долларов был объявлен почти месяц назад, и с тех пор правительство США за неимением принятого в Конгрессе финансирования не могло предоставить Киеву никакой поддержки.

По его словам, с начала войны Путин сделал ставку на то, что рано или поздно Соединенные Штаты сдадутся. Они сомневаются в решимости Запада. Они сомневаются в американской силе. Сенат обязан убедиться, что Путин пожалеет о том дне, когда поставил под сомнение решимость Америки... Мы обязаны помогать нашим друзьям, которые борются за свое выживание. Нужно завершить работу над дополнением. Мы еще не достигли этого, но будем работать дальше", - сообщил он.

Между тем в своем выступлении лидер меньшинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл подверг критике президента Джо Байдена "за то, что он не сделал больше, чтобы дать нашим друзьям решающее преимущество против агрессии Путина, и за то, что он не инвестировал более серьезно в восстановление военной силы Америки».

"Но я никогда не обманывался относительно того, почему Америка поддерживала борьбу Украины. Здесь никогда речь не шла о благотворительности. Это в прямых интересах Соединенных Штатов, чтобы авторитаристы не чувствовали себя в праве переписывать границы силой. В наших интересах помочь уменьшить уровень армии великого противника, не жертвуя для этого жизнями американцев", - сказал Макконнелл.

Помощь Украине

Напомним, дополнительный запрос Белого дома на сумму 106 млрд долларов на национальную безопасность включает и финансирование безопасности границ, а также почти 14 млрд. долларов помощи Израиля и финансирование Тайваня для борьбы с угрозой со стороны Китая. Украине в запросе предусмотрено 61 млрд долларов.

Республиканцы в Сенате обусловили одобрение каких-либо дополнительных денег для Украины одновременным усилением иммиграционных правил, направленных на уменьшение нелегальных пересечений южной границы Соединенных Штатов, и депортацию тех, кто уже находится в стране.

Даже если договоренность будет достигнута в Сенате, ее может не поддержать Палата представителей, где республиканцы контролируют большинство. Переговоры по этим законопроектам продолжаются с октября прошлого года.