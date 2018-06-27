Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Сенат Польщі прийняв зміни в закон про ІНП

НовиниПолітика    27.06.2018 - 19:41
Ілюстративне фото: прапор Польщі (Wikimedia)
Ілюстративне фото: прапор Польщі (Wikimedia)

При цьому парламент не змінив так зване "бандерівське" положення закону

У Польщі сьогодні, 27 червня, обидві палати парламенту, Сейм і Сенат прийняли зміни в закон про інститут національної пам'яті (ІНП). Про це повідомляє "Польське радіо".

Так, за зміни голосували 76 сенаторів, один був проти і один утримався.

Зазначимо, що остаточне рішення про закон приймає президент Польщі Анджей Дуда. Як повідомляється, Дуда, який перебуває з візитом у Латвії, підписав оновлений закон.

Змінами скасовано положення про кримінальну відповідальність за привласнення польському народові чи державі відповідальності за злочини. Ці норми набрали чинності 1 березня і були підставою спорів, зокрема, в Ізраїлі, США та Україні.

Нагадаємо, сьогодні Сейм Польщі прийняв зміни до оновленого закону про інститут національної пам'яті.

Польща підтримує збереження санкцій проти РФ і проти перезавантаження у відносинах з нею У Польщі загинув будівельник з України
Теги публікації: Польша, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся