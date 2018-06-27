Сенат Польщі прийняв зміни в закон про ІНП

При цьому парламент не змінив так зване "бандерівське" положення закону

У Польщі сьогодні, 27 червня, обидві палати парламенту, Сейм і Сенат прийняли зміни в закон про інститут національної пам'яті (ІНП). Про це повідомляє "Польське радіо".

Так, за зміни голосували 76 сенаторів, один був проти і один утримався.

Зазначимо, що остаточне рішення про закон приймає президент Польщі Анджей Дуда. Як повідомляється, Дуда, який перебуває з візитом у Латвії, підписав оновлений закон.

Змінами скасовано положення про кримінальну відповідальність за привласнення польському народові чи державі відповідальності за злочини. Ці норми набрали чинності 1 березня і були підставою спорів, зокрема, в Ізраїлі, США та Україні.

Нагадаємо, сьогодні Сейм Польщі прийняв зміни до оновленого закону про інститут національної пам'яті.