Сенат Польши одобрил постановление о европейской интеграции Украины
Верхняя палата польского парламента в среду, 9 марта, приняла постановление о европейской интеграции Украины. Сенат принял решение единогласно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
Сенаторы отметили, что Украина второй раз за 10 лет отстаивает свое право на суверенитет и независимость, поэтому заслуживает стать членом Европейского союза.
Кроме того, Сенат Польши осудил действия Российской Федерации на территории Украины, назвав их "зверством" и "варварством".
Польша призвала другие страны-участницы ЕС принять соответствующее постановление и поддержать европейские стремления Украины.
Напомним, Польша заявила о своем намерении передать Украине свои истребители МиГ-29 и перевезти их на базу американских ВВС. Однако пока США игнорируют этот запрос.
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