Сенат Польши одобрил постановление о европейской интеграции Украины

Верхняя палата польского парламента в среду, 9 марта, приняла постановление о европейской интеграции Украины. Сенат принял решение единогласно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Сенаторы отметили, что Украина второй раз за 10 лет отстаивает свое право на суверенитет и независимость, поэтому заслуживает стать членом Европейского союза.

Кроме того, Сенат Польши осудил действия Российской Федерации на территории Украины, назвав их "зверством" и "варварством".

Польша призвала другие страны-участницы ЕС принять соответствующее постановление и поддержать европейские стремления Украины.