Байден запропонував нового начальника ВПС США: що про нього відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Білого дому.

У разі погодження Алвін замінить начальника штабу ВПС генерала Чарльза Брауна-молодшого , якого ще в травні, за інформацією ЗМІ, було обрано наступним головою Об'єднаного комітету начальників штабів.

Наразі Алвін працює заступником начальника штабу ВПС США, допомагаючи голові в організації, навчанні та оснащенні 689 000 військовослужбовців, які служать в США та за кордоном.



Крім цього, Алвін раніше командував ескадрильєю, обіймав посаду генерала-командувача Тренувального повітряного командування НАТО в Афганістані, був командир 438-го авіаційного експедиційного крила в Афганістані, начальником 618-го центру повітряно-космічних операцій та займав ще низку посад у ВПС.

Також відомо, що генерал є пілотом-командиром з понад 4600 годинами нальоту включаючи 800 годин льотних випробувань на більш ніж 30 літаках і 100 годин бойових дій в Іраку та Афганістані.

Кадрові зміни у військовому керівництві США

Восени Байден планує змінити військове керівництво в США, замінивши людей, яких назначав ще попередній президент Дональд Трамп. В травні видання Politico писало, що на посаду начальника Об’єднаного комітету начальників штабів можу призначити нинішнього командувача Військово-повітряних сил США Чарльза Брауна-молодшого.

А в днями стало відомо про пропозицію Байдена назначити головою ВМС США адміралку Лізу Франчетті - вона може стати першою жінкою на цій посаді.

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