Сенат поддержал кандидатуру генерала Брауна на должность главы армии США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соответствующие решения американские сенаторы приняли вечером 21 сентября. Кандидатуру Брауна поддержали 83 сенатора из 100. Ранее 11 из них были против.

До этого Сенат не мог проголосовать за назначение Брауна и еще двух военных командующих из-за блокировки сенатора-республиканца Томми Тубервиля. Лидер демократов Чак Шумер применил специальную процедуру, поэтому удалось обойти блокировку республиканца.

Тубервиль утверждал, что заблокировал решение в знак протеста против политики Пентагона, принятой в прошлом году. Она предусматривает оплачиваемый отпуск и возмещает расходы для военнослужащих, путешествующих с целью сделать аборт.

Действия демократа Шумера также разрешили сенаторам проголосовать за утверждение генерала Рэнди Джорджа на должность начальника штаба Сухопутных войск и генерала Эрика Смита на должность командующего Корпусом морской пехоты.

Глава Пентагона Ллойд Остин поздравил генерала Чарльза Брауна, а в Минобороны США предостерегли, что действия республиканцев могут иметь негативные последствия для американской армии.

Что известно о новом главе армии США

Напомним, что с 2019 года наиболее высокопоставленный пост в армии США занимает генерал Марк Милли. Теперь американскую армию возглавит генерал Чарльз Браун-младший, который пока является командующим Военно-воздушными силами США. Он станет вторым в истории чернокожим главой Объединенного комитета начальников штабов.

Браун имеет опыт в Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Это сделало его фаворитом на высшую должность, особенно в условиях возможного конфликта с Китаем.

Чарльз Браун также служил в Европе, когда в 2014 году Россия оккупировала Крым. Он был директором операций по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США в Европе. В 2021 году Сенат назначил его командующим Военно-воздушными силами США.

Напомним, что в мае президент США Джо Байден официально объявил о смене главы генерального штаба США. Позже он также предложил кандидатуру нового начальника ВВС США.

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