Сенат найближчими днями проголосує за пакет допомоги Україні та Ізраїлю

Двопартійна коаліція сенаторів у понеділок увечері зробила ще один крок до виділення фінансування Україні, Ізраїлю та іншим пріоритетам оборони, схваливши три процедурні пропозиції, незважаючи на завзятий опір консерваторів, які зробили все можливе, щоб відкласти ухвалення законопроекту.

Сенатори проголосували 66-33 за припинення дебатів по пакету в 95 мільярдів доларів, призначивши остаточне голосування на вівторок або середу, щоб направити його до Палати представників, де на нього чекає невизначене майбутнє.

Сенатори-демократи та республіканці, які проголосували за просування цього заходу, сподіваються, що сильна двопартійна підтримка надасть їй достатнього політичного імпульсу, щоб спонукати спікера Майка Джонсона (R-La.) винести її на розгляд Палати представників.

Дебати щодо законопроекту затягнулися на вихідних і були перенесені на заплановану двотижневу перерву, оголивши глибокі розбіжності всередині республіканської конференції Сенату з приводу війни в Україні та того, як реагувати на кризу на кордоні.

Це також показало ворожість консерваторів Сенату, підбадьорюваних колишнім президентом Трампом, до свого власного керівництва.

Сенатори у понеділок віддали свої четвертий та п'ятий голоси за просування пакету, який включає 60 мільярдів доларів для України; 14 мільярдів доларів для Ізраїлю; 9 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу мирним жителям Гази, Західного берега та України; та 4,8 мільярда доларів на підтримку союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Лідери Сенату висунули пакет без двопартійної угоди про реформу кордону, яку було погоджено сенатором. За словами консерваторів Республіканської партії, значно відстають від суворих реформ, передбачених ухваленим Палатою представників Законом про захист кордонів, HR 2.

Сенатори-консерватори на чолі з Крузом, Лі та сенатором. Рон Джонсон (R-Wis.) повстав проти угоди про кордон, стверджуючи, що це посилить проблему міграції.

Трамп, ймовірний кандидат від республіканської партії, також закликав республіканців відхилити цю пропозицію, сказавши союзникам, що не хоче давати Байдену політичну перемогу.

Багато сенаторів-республіканців, які проголосували проти виділення грошей Україні та Ізраїлю, заявили, що хочуть отримати шанс внести пакет поправок з більш жорсткими реформами в галузі безпеки кордонів.

Очікується, що Сенат проголосує за остаточне ухвалення закону або у вівторок, або в середу, залежно від того, чи наполягатимуть консерватори на використанні всіх наявних у їх розпорядженні 30 годин дебатів.