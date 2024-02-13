Сенат в ближайшие дни проголосует за пакет помощи Украине и Израилю

Двухпартийная коалиция сенаторов в понедельник вечером сделала еще один шаг к выделению финансирования Украине, Израилю и другим приоритетам обороны, одобрив три процедурных предложения, несмотря на упорное сопротивление консерваторов, которые сделали все возможное, чтобы отложить принятие законопроекта.

Сенаторы проголосовали 66-33 за прекращение затянувшихся дебатов по пакету в 95 миллиардов долларов, назначив окончательное голосование на вторник или среду, чтобы направить его в Палату представителей, где его ожидает неопределенное будущее.

Сенаторы-демократы и республиканцы, проголосовавшие за продвижение этой меры, надеются, что сильная двухпартийная поддержка придаст ей достаточный политический импульс, чтобы побудить спикера Майка Джонсона (R-La.) вынести ее на рассмотрение Палаты представителей.

Дебаты по законопроекту затянулись на выходных и были перенесены на запланированный двухнедельный перерыв, обнажив глубокие разногласия внутри республиканской конференции Сената по поводу войны в Украине и того, как реагировать на кризис на границе.

Это также показало враждебность консерваторов Сената, подбадриваемых бывшим президентом Трампом, к своему собственному руководству.

Сенаторы в понедельник отдали свои четвертый и пятый голоса за продвижение пакета, который включает 60 миллиардов долларов для Украины; 14 миллиардов долларов для Израиля; 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь мирным жителям Газы, Западного берега и Украины; и 4,8 миллиарда долларов на поддержку союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Лидеры Сената выдвинули пакет без двухпартийного соглашения о реформе границы, которое было согласовано сенатором. По словам консерваторов Республиканской партии, значительно отстают от строгих реформ, предусмотренных принятым Палатой представителей Законом о защите границ, H.R. 2.

Сенаторы-консерваторы во главе с Крузом, Ли и сенатором. Рон Джонсон (R-Wis.) восстал против соглашения о границе, утверждая, что это усугубит проблему миграции.

Трамп, вероятный кандидат от республиканской партии, также призвал республиканцев отклонить это предложение, сказав союзникам, что не хочет давать Байдену политическую победу.

Многие сенаторы-республиканцы, проголосовавшие против выделения денег Украине и Израилю, заявили, что хотят получить шанс внести пакет поправок с более жесткими реформами в области безопасности границ.

Ожидается, что Сенат проголосует за окончательное принятие закона либо во вторник, либо в среду, в зависимости от того, будут ли консерваторы настаивать на использовании всех имеющихся в их распоряжении 30 часов дебатов.