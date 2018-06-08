Сенат Канады одобрил легализацию марихуаны

Продажа медицинской марихуаны была разрешена в Канаде с 2001 года

Сенат Канады в четверг, 7 июня, поддержал законопроект правительства Джастина Трюдо по легализации рекреационной марихуаны. Об этом сообщает The Telegraph.

Легализацию поддержали 52 сенатора, против - 30, один сенатор воздержался. Законопроект направили в Палату общин с поправками.

Легализация марихуаны была одним из обещаний кампании 2015 года премьер-министра Джастина Трюдо, который признал, что "пять или шесть раз" курил вместе с друзьями.

В случае одобрения версии законопроекта с поправками в нижней палате парламента совершеннолетние граждане Канады смогут владеть марихуаной в количестве до 30 грамм. При этом провинции смогут установить собственные возрастные ограничения.

Продажа медицинской марихуаны была разрешена в Канаде с 2001 года.

Напомним, 5 мая в нескольких городах Германии, а также в Австрии и Швейцарии состоялись демонстрации за полную легализацию марихуаны. Всего в акциях приняли участие несколько тысяч человек.