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Сенат Канады одобрил легализацию марихуаны

НовостиПолитика    08.06.2018 - 13:30
Иллюстративное фото (Pixabey)
Иллюстративное фото (Pixabey)

Продажа медицинской марихуаны была разрешена в Канаде с 2001 года

Сенат Канады в четверг, 7 июня, поддержал законопроект правительства Джастина Трюдо по легализации рекреационной марихуаны. Об этом сообщает The Telegraph.

Легализацию поддержали 52 сенатора, против - 30, один сенатор воздержался. Законопроект направили в Палату общин с поправками.

Легализация марихуаны была одним из обещаний кампании 2015 года премьер-министра Джастина Трюдо, который признал, что "пять или шесть раз" курил вместе с друзьями.

В случае одобрения версии законопроекта с поправками в нижней палате парламента совершеннолетние граждане Канады смогут владеть марихуаной в количестве до 30 грамм. При этом провинции смогут установить собственные возрастные ограничения.

Продажа медицинской марихуаны была разрешена в Канаде с 2001 года.

Напомним, 5 мая в нескольких городах Германии, а также в Австрии и Швейцарии  состоялись демонстрации за полную легализацию марихуаны. Всего в акциях приняли участие несколько тысяч человек.

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Теги публикации: наркотики, Канада, легализация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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