Сенат Канади схвалив легалізацію марихуани

Продаж медичної марихуани був дозволений у Канаді з 2001 року

Сенат Канади у четвер, 7 червня, підтримав законопроект уряду Джастіна Трюдо з легалізації рекреаційної марихуани. Про це повідомляє The Telegraph.

Легалізацію підтримали 52 сенатори, проти - 30, один сенатор утримався. Законопроект направили до Палати громад з поправками.

Легалізація марихуани була однією з обіцянок кампанії 2015 року прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який визнав, що "п'ять чи шість разів" курив разом з друзями.

У разі схвалення версії законопроекту з поправками у нижній палаті парламенту повнолітні громадяни Канади зможуть володіти марихуаною у кількості до 30 грамів. При цьому провінції зможуть встановити власні вікові обмеження.

Продаж медичної марихуани був дозволений у Канаді з 2001 року.

Нагадаємо, 5 травня у кількох містах Німеччини, а також у Австрії і Швейцарії відбулися демонстрації за повну легалізацію марихуани. Загалом у акціях взяли участь кілька тисяч осіб.