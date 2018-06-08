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Сенат Канади схвалив легалізацію марихуани

НовиниПолітика    08.06.2018 - 13:30
Ілюстративне фото (Pixabey)
Ілюстративне фото (Pixabey)

Продаж медичної марихуани був дозволений у Канаді з 2001 року

Сенат Канади у четвер, 7 червня, підтримав законопроект уряду Джастіна Трюдо з легалізації рекреаційної марихуани. Про це повідомляє The Telegraph.

Легалізацію підтримали 52 сенатори, проти - 30, один сенатор утримався. Законопроект направили до Палати громад з поправками.

Легалізація марихуани була однією з обіцянок кампанії 2015 року прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який визнав, що "п'ять чи шість разів" курив разом з друзями.

У разі схвалення версії законопроекту з поправками у нижній палаті парламенту повнолітні громадяни Канади зможуть володіти марихуаною у кількості до 30 грамів. При цьому провінції зможуть встановити власні вікові обмеження.

Продаж медичної марихуани був дозволений у Канаді з 2001 року.

Нагадаємо, 5 травня у кількох містах Німеччини, а також у Австрії і Швейцарії  відбулися демонстрації за повну легалізацію марихуани. Загалом у акціях взяли участь кілька тисяч осіб.

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Теги публікації: наркотики, Канада, легализация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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