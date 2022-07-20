Сенат Италии выразил доверие Драги

Отмечается, что в ходе голосования 95 сенаторов проголосовали за вотум доверия для Драги, но 38 были против.

Всего 133 из 315 депутатов Сената приняли участие в голосовании. Члены трех крупнейших партий - "Движение пяти звезд", "Вперед Италия" и "Лига" - отказались голосовать.

Стоит заметить, что Драги уже второй раз предоставляют вотум доверия. Но члены ключевой партии "Движение пяти звезд", которая входит в коалицию, опять не приняли участие в голосовании. Поэтому отставка Драги все еще остается возможной.