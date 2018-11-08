Сенат Италии поддержал антимиграционный указ

Фото: итальянский сенат (twitter.com/SenatoStampa)

Новый закон делает сложнее получение разрешения на проживание в рамках "гуманитарного защиты"

Сенат Италии в среду, 7 ноября 2018, поддержал указ министра внутренних дел Маттео Сальвини, который направлен для внедрения новой более жесткой антимиграционной политики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Решение было поддержано 163 сенаторами, 59 проголосовали против, еще 19 воздержались. Сам Сальвини после голосования заявил, что это "исторический день".

После поддержки закона сенатом его также должна утвердить нижняя палата парламента Италии, после чего он будет передан на подпись президенту страны Серджио Маттарелла.

Сообщается, что предложенные изменения Сальвини, в пакет законодательных введений, предусматривают выделение 3,5 млн евро для принудительной репатриации мигрантов. Также они отменяют предоставления двухлетнего вида на жительство в рамках "гуманитарной защиты".

Теперь для получения вида жительства за этим статусом необходимо пройти более жесткие условия. Одна из норм законопроекта Сальвини дает возможность лишать мигрантов гражданства Италии, если они осуждены за террористическую деятельность.

Напомним, премьер Италии призвал отменить санкции ЕС против РФ. Конте пригласил российского президента Владимира Путина посетить Италию и добавил, что разногласия между Евросоюзом и РФ через Украину "продолжаются слишком долго", и необходимо снять санкции.