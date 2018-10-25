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Премьер Италии призвал отменить санкции ЕС против России

Новости » Политика    25.10.2018 - 08:42
Фото: премьер-министр Италии Джузеппе Конте (quirinale.it)
Фото: премьер-министр Италии Джузеппе Конте (quirinale.it)

Конте считает, что разногласия из-за Украины "длятся слишком долго"

Итальянский премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе визита в Россию призвал снять санкции Евросоюза против РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Конте, Россия остается важным игроком на мировой карте. Он также пригласил российского президента Владимира Путина посетить Италию и добавил, что разногласия между Евросоюзом и РФ из-за Украины "длятся слишком долго", и необходимо снять санкции.

"Для Италии санкции не являются целью. Они являются инструментом, который надо как можно быстрее преодолеть", - отметил Конте.

Он также подчеркнул, что Италия готова ветировать продление европейских санкций в декабре.

Напомним, ранее Конте предложил вернуть Россию в G8. Кроме того, он признал связь между санкциями против РФ и невыполнением ею минских соглашений, но намекнул, что санкционная политика ЕС все равно должна измениться.

До этого Конте на саммите ЕС предложил ослабить санкции против России и возобновить финансирование малого и среднего частного бизнеса в России.

 

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Темы: Санкции против РФ
Новости Украины Российская ФедерацияИталияСанкции
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