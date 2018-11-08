Сенат Італії підтримав антиміграційний указ

Фото: італійський сенат (twitter.com/SenatoStampa)

Новий закон робить складнішим отримання дозволу на проживання у рамках "гуманітарного захисту"

Сенат Італії у середу, 7 листопада 2018, підтримав указ міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні, який спрямований для запровадження нової більш жорсткої антиміграційної політики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Рішення було підтримано 163 сенаторами, 59 проголосували проти, ще 19 утримались. Сам Сальвіні після голосування заявив, що це "історичний день".

Після підтримки закону сенатом його також має затвердити нижня палата парламенту Італії, після чого він буде переданий на підпис президенту країни Серджіо Маттарелла.

Повідомляється, що запропоновані зміни Сальвіні, до пакета законотворчих введень, передбачають виділення 3,5 млн євро для примусової репатріації мігрантів. Також вони скасовують надання дворічного дозволу на проживання у рамках "гуманітарного захисту".

Тепер для отримання посвідки проживання за цим статусом необхідно пройти більш жорсткі умови. Одна з норм законопроекту Сальвіні дає можливість позбавляти мігрантів громадянства Італії, якщо їх засуджено за терористичну діяльність.

Нагадаємо, прем'єр Італії закликав скасувати санкції ЄС проти РФ. Конте запросив російського президента Володимира Путіна відвідати Італію і додав, що розбіжності між Євросоюзом і РФ через Україну "тривають занадто довго", і необхідно зняти санкції.