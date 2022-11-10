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Сенат Франції зобов'язав великі автостоянки встановлювати сонячні панелі

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Франція, Четвер 10 листопада 2022 02:45
Сенат Франції зобов'язав великі автостоянки встановлювати сонячні панелі Фото: у Франції на автостоянках з'являться сонячні панелі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Сенат Франції схвалив закон, який зобов’язує встановлювати сонячні панелі на існуючих та нових автостоянках, де розміщується 80 і більше транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.

В законі вказується, що власники автостоянок, розрахованих на 80-400 місць, повинні впродовж п’яти років встановити сонячні панелі. В той час, як власники більших стоянок матимуть на це три роки. Також зазначається, що принаймні половина площі автостоянки повинна бути покрита сонячними панелями.

В уряді Франції вважають, що таке нововведення дозволить генерувати на 11 гігават електроенергії більше.

Нагадаємо, що провідна китайська енергетична компанія Longi Green Energy Technology Company запропонувала запустити у космос сонячні панелі, аби збирати енергію для Землі.

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