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Сенат Франции обязал большие автостоянки устанавливать солнечные панели

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Франция, Четверг 10 ноября 2022 02:45
Сенат Франции обязал большие автостоянки устанавливать солнечные панели Фото: во Франции на автостоянках появятся солнечные панели (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Сенат Франции одобрил закон, обязывающий устанавливать солнечные панели на существующих и новых автостоянках, где размещается 80 и более транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на The Guardian.

В законе указывается, что владельцы автостоянок, рассчитанных на 80-400 мест, должны в течение пяти лет установить солнечные панели. В то время как владельцы больших стоянок имеют на это три года. Также отмечается, что по меньшей мере половина площади парковки должна быть покрыта солнечными панелями.

В правительстве Франции считают, что такое нововведение позволит генерировать на 11 гигаватт больше электроэнергии.

Напомним, что ведущая китайская энергетическая компания Longi Green Energy Technology Company предложила запустить в космос солнечные панели, чтобы собирать энергию для Земли.

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