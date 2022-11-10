Сенат Франции обязал большие автостоянки устанавливать солнечные панели

Сенат Франции одобрил закон, обязывающий устанавливать солнечные панели на существующих и новых автостоянках, где размещается 80 и более транспортных средств.

В законе указывается, что владельцы автостоянок, рассчитанных на 80-400 мест, должны в течение пяти лет установить солнечные панели. В то время как владельцы больших стоянок имеют на это три года. Также отмечается, что по меньшей мере половина площади парковки должна быть покрыта солнечными панелями.

В правительстве Франции считают, что такое нововведение позволит генерировать на 11 гигаватт больше электроэнергии.