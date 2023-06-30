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Сенат Франції затвердив рекордне виділення коштів на оборону країни

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Париж, П'ятниця 30 червня 2023 07:21
Сенат Франції затвердив рекордне виділення коштів на оборону країни Фото: Франція затвердила рекордне виділення коштів на оборону країни (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Верхня палата парламенту Франції підтримала законопроект, який передбачає виділення рекордних 413 млрд євро на оборону у наступні сім років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Проект закону розрахований до 2030 року. За нього у Сенаті у першому читанні проголосували 314 депутатів, лише 17 виступили проти ініціативи уряду.

За словами міністра збройних сил Франції Себастьєна Лекорню, ухвалений у першому читанні закон про воєнне планування "визнає повернення жорсткої конкуренції між великими державами на тлі ядерного поширення".

Повідомляється, що кошти будуть спрямовані на модернізацію ядерного стримування, покращення умов для військовослужбовців та їхніх сімей, а також покращення умов для резервістів з метою подвоєння чисельності їхнього особового складу до 80 тисяч до 2030 року.

Збільшення витрат на оновлення збройних сил у країнах НАТО

На початку червня цей законопроект підтримала Національна асамблея Франції. Згідно з його статтями, 56 млрд євро планують витратити на ядерне стримування, 65 млрд – на підготовку Збройних сил, 16 млрд – на поповнення запасів боєприпасів,

Згідно з зобов'язанням, прийнятим у 2014 році, країни-члени НАТО повинні витрачати на оборону щорічно щонайменше 2% від ВВП до 2024 року. Наразі таких цифр досягли лише 8 із 31 країн, які є членами НАТО.

Глава НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що війна в Україні показала необхідність подібних витрат і закликала союзників досягти цих показників якнайшвидше.

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