Сенат Чехии обвинил президента Земана в нарушении Конституции

Верхняя палата парламента Чехии проголосовала за предъявления обвинений против президента Милоша Земана в нарушении Конституции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сенат 48 голосами против 20 проголосовал за то, чтобы подать обвинения в Конституционный суд. Земан отрицает свою вину.

Теперь этот вопрос должна рассмотреть нижняя палата парламента и, в случае большинства голосов "за", одобрить прошение Сената о том, чтобы суд рассмотрел это дело.

Отметим, сенаторы обвинили Земана в том, что он не действовал в соответствии с Конституцией в восьми случаях, в том числе неоднократно не назначал предложенных министров. Если суд согласится с обвинениями, Земан потеряет пост президента.

Напомним, месяц назад в столице Чехии на Вацлавской площади Праги состоялась акция протеста с требованиями отставки министра юстиции Марии Бенешов, премьер-министра Андрея Бабиша, а также обеспечения независимости судебной власти. По информации организаторов, протестовать тогда вышли около 120 тысяч человек.

Толчком к тем акциям, первая из которых состоялась 29 апреля, стала отставка министра юстиции Яна Кнежинека и избрание его наследницы Бенешов, которая была советником президента Милоша Земана по юридическим вопросам.