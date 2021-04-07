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Семьям пленных украинцев с начала года перечислили более миллиона гривен

Автор: Юлия Струк

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко заявил, что в течение января-марта перечислены бюджетные средства на правовую помощь семьям 12 пленных украинцев. Им перечислили 1,2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В течение января-марта 2021 года перечислены бюджетные средства на правовую помощь семьям 12 украинцев, лишенных личной свободы на временно оккупированных территориях, на сумму 1,2 млн гривен", - указано в сообщении.

По словам Яременко, сейчас готовится приказ о соответствующих выплат еще 15 гражданам.

Кроме того, в течение первого квартала 2021 года Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц лишенными свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, признала пленными 23 граждан. Им назначены выплаты на общую сумму 2,3 млн гривен - 100 000 гривен каждому.

Замглавы МинВОТ сообщил, что в 2018 году такую ​​помощь получили 77 украинских граждан, в 2019 году - 103, в 2020 - 116.

Как писало РБК-Украина, в ноябре 2020 года МинВОТ сообщило, что выплатило 2,3 миллиона гривен материальной помощи гражданам Украины, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, и украинцам, которые до сих пор находится в российском плену.

Напомним, в начале марта состоялась презентация платформы "Освобождение заключенных", которая была создана по инициативе бывших пленников Кремля.

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Новости Украины пленныеМинВОТ
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