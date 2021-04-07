Семьям пленных украинцев с начала года перечислили более миллиона гривен

"В течение января-марта 2021 года перечислены бюджетные средства на правовую помощь семьям 12 украинцев, лишенных личной свободы на временно оккупированных территориях, на сумму 1,2 млн гривен", - указано в сообщении.

По словам Яременко, сейчас готовится приказ о соответствующих выплат еще 15 гражданам.

Кроме того, в течение первого квартала 2021 года Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц лишенными свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, признала пленными 23 граждан. Им назначены выплаты на общую сумму 2,3 млн гривен - 100 000 гривен каждому.

Замглавы МинВОТ сообщил, что в 2018 году такую ​​помощь получили 77 украинских граждан, в 2019 году - 103, в 2020 - 116.