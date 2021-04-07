Родинам полонених українців з початку року перерахували понад мільйон гривень

"Протягом січня-березня 2021 року перераховано бюджетні кошти на правову допомогу родинам 12 українців, позбавлених особистої свободи на тимчасово окупованих територіях, на суму 1,2 млн гривень", - вказано у повідомленні.

За словами Яременка, наразі готується наказ про відповідні виплати ще 15 громадянам.

Крім того, протягом першого кварталу 2021 року Міжвідомча комісія з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, визнала полоненими 23 громадян. Їм призначено виплати загальною сумою 2,3 млн гривень - 100 тисяч гривень кожному.

Замглави МінТОТ поінформував, що у 2018 році таку допомогу отримали 77 українських громадян, у 2019 році - 103, у 2020 - 116.