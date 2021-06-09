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Семья Софьи Сапеги получила от нее письма из СИЗО

Новина українською →
Беларусь, Среда 09 июня 2021 06:15
Семья Софьи Сапеги получила от нее письма из СИЗО Фото: она просит не винить в ее задержании Протасевича. (instagram/sapega_sofia)
Автор: Даша Харченко

Семья задержанной белорусским режимом девушки белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича Софьи Сапеги получила первые письма от нее из СИЗО КГБ. Она просит не винить в ее задержании Романа Протасевича.

Об этом сообщается в Telegram BBC News.

По ее словам, находясь в СИЗО она много читает и тренируется.

"Только что дочитала "Тревожное счастье" И. Шамякина. 600 стр. за три дня",- рассказала Сапега.

Она просит не винить Протасевича в ее задержании.

"Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так вышло. Он оберегал и заботился обо мне как умел. Это можно назвать любовью. Дальше все будет развиваться нелегко, но надеюсь, пройдет этот путь достойно", - написала она семье.

Она вспоминает, что если бы не арест, она должна была бы защитить магистерскую работу, отправиться с Романом в ресторан, "целоваться и любить".

25 мая девушка белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, россиянка София Сапега, была арестована на два месяца судом в Беларуси. Следствие в отношении нее ведет Следственный комитет Беларуси.

Ее подозревают в совершении "уголовно-наказуемого деяния". Избрана мера пресечения - содержание под стражей на срок 2 месяца. Место содержания - СИЗО КГБ.

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