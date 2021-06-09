Семья Софьи Сапеги получила от нее письма из СИЗО

Семья задержанной белорусским режимом девушки белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича Софьи Сапеги получила первые письма от нее из СИЗО КГБ. Она просит не винить в ее задержании Романа Протасевича.

По ее словам, находясь в СИЗО она много читает и тренируется.

"Только что дочитала "Тревожное счастье" И. Шамякина. 600 стр. за три дня",- рассказала Сапега.

Она просит не винить Протасевича в ее задержании.

"Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так вышло. Он оберегал и заботился обо мне как умел. Это можно назвать любовью. Дальше все будет развиваться нелегко, но надеюсь, пройдет этот путь достойно", - написала она семье.



Она вспоминает, что если бы не арест, она должна была бы защитить магистерскую работу, отправиться с Романом в ресторан, "целоваться и любить".