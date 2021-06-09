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Сім'я Софії Сапеги отримала від неї листи з СІЗО

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Білорусь, Середа 09 червня 2021 06:15
Сім'я Софії Сапеги отримала від неї листи з СІЗО Фото: вона просить не звинувачувати в її затриманні Протасевича. (instagram/sapega_sofia)
Автор: Даша Харченко

Сім'я затриманої білоруським режимом дівчини білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича Софії Сапеги отримала перші листи від неї з СІЗО КДБ. Вона просить не звинувачувати в її затриманні Романа Протасевича.

Про це повідомляється в Telegram BBC News.

За її словами, перебуваючи в СІЗО вона багато читає і тренується.

"Щойно дочитала "Тривожне щастя" І.Шамякіна. 600 стор. за три дні", - розповіла Сапега.

Вона просить не звинувачувати Протасевича в її затриманні.

"Прошу, не варто звинувачувати Рому в тому, що все так вийшло. Він оберігав і дбав про мене як умів. Це можна назвати любов'ю. Далі все буде розвиватися нелегко, але сподіваюся, пройде цей шлях гідно", - написала вона родині.

Вона згадує, що якби не арешт, вона повинна була б захистити магістерську роботу, відправитися з Романом в ресторан, "цілуватися і любити".

25 травня дівчина білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, росіянка Софія Сапега, була заарештована на два місяці судом у Білорусі. Слідство щодо неї веде Слідчий комітет Білорусі.

Її підозрюють у скоєнні "кримінально-караного діяння". Обрано запобіжний захід-утримання під вартою на термін 2 місяці. Місце утримання-СІЗО КДБ.

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