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Семочко выиграл суд и восстановился в должности замглавы СВР

Автор: Олег Черныш

Скандальный бывший первый замглавы Службы внешней разведки (СВР) Сергей Семочко выиграл суд о своем восстановлении в должности. Окружной административный суд Киева (ОАСК) полностью удовлетворил его иск.

Об этом суд сообщил в ответе на запрос РБК-Украина.

В суде отметили, что дело по иску Семочко было открыто еще в ноябре 2019 года. Но в декабре производство в ОАСК было остановлено до вынесения вердикта Верховного Суда, который параллельно рассматривал законность указа Петра Порошенко от 12 апреля 2019 года о его увольнении.

В начале 2021 года ВС признал этот указ незаконным, так как Семочко якобы во время увольнения был на больничном. Учитывая это, в мае 2021 года ОАСК возобновил рассмотрение иска и 11 августа вынес решение - суд полностью удовлетворил его иск.

В частности, ОАСК признал незаконным увольнение Семочко с военной службы и с должности замглавы СВР. Суд восстановил его в должности с 3 сентября 2019 года.

"Окружной административный суд Киева установил, что обжалуемый указ издан при отсутствии указанных в нем оснований для увольнения истца с военной службы и не отвечает требованиям действующего законодательства", - сказано в ответе суда на запрос РБК-Украина.

Фото: ответ на запрос РБК-Украина

Напомним, в январе РБК-Украина писало, что Верховный Суд отменил президентский указ об увольнении Семочко.

Отметим, тогдашний президент Петр Порошенко объявил о его увольнении на дебатах с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" в Киеве. До этого журналисты выяснили, что у него есть недвижимость на более 200 млн гривен, а члены его семьи имеют российское гражданство и периодически посещают оккупированный Крым. Сам он не проходил специальную проверку перед назначением на должность.

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Сергей Семочко