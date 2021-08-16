Семочко выиграл суд и восстановился в должности замглавы СВР

В суде отметили, что дело по иску Семочко было открыто еще в ноябре 2019 года. Но в декабре производство в ОАСК было остановлено до вынесения вердикта Верховного Суда, который параллельно рассматривал законность указа Петра Порошенко от 12 апреля 2019 года о его увольнении.

В начале 2021 года ВС признал этот указ незаконным, так как Семочко якобы во время увольнения был на больничном. Учитывая это, в мае 2021 года ОАСК возобновил рассмотрение иска и 11 августа вынес решение - суд полностью удовлетворил его иск.

В частности, ОАСК признал незаконным увольнение Семочко с военной службы и с должности замглавы СВР. Суд восстановил его в должности с 3 сентября 2019 года.

"Окружной административный суд Киева установил, что обжалуемый указ издан при отсутствии указанных в нем оснований для увольнения истца с военной службы и не отвечает требованиям действующего законодательства", - сказано в ответе суда на запрос РБК-Украина.

Фото: ответ на запрос РБК-Украина