Семинский скрывался, чтобы избежать уголовного наказания  за отмывание денег, - Рудьковский

По словам Рудьковского, Семинский пропал незадолго до сделки по продаже "Нефтегаздобычи", когда выяснилось, что неэффективное управление привело компанию к крупным убыткам и долгам.

"Когда ситуация возникла в 2011 году, что конфликт между нами не развязывается, я смог найти аргументы, чтобы мы провели аудит компании. После того, как все было вытянуто на поверхность и показано, что фактически десятки миллионов долларов были вымыты из компании, не уплачены налоги, что это или криминальный кейс, или нужно продать стратегическому инвестору. Он с этим согласился, и буквально за несколько дней до сделки у нас пропадает гендиректор, сделка была сорвана и продать компанию мы смогли только значительно позже", - рассказал Рудьковский.

По словам Рудьковского, Семинский вместе с нынешним нардепом от ОПЗЖ и бывшим совладельцем "Нефтегаздобычи" Нестором Шуфричем договорились о незаконном выводе денег компании через подставные фирмы.

"Они фактически 90% прибыли отправляли на компании-мойки: днепропетровские, харьковские, другие. Вымывали фактически всю прибыль компании, даже не хватало денег для расширенного бурения. Компании на определенном этапе вообще начала сокращать добычу", - рассказал Рудьковский.

Как известно, в 2015 году Семинский нашелся, обвинив в своем похищении и трехлетнем удержании в неволе Рудьковского. Комментируя уголовное дело, связанное с исчезновением Семинского, Рудьковский заявил, что это - "прямое вымогательство доли в компании "Нефтегаздобыча".

"Я считаю, что то, что меня сделали подозреваемым - это прямое следствие и желание и вымогательство тех 10% или 150 миллионов долларов, которые Семинский хочет получить или с меня, или с компании, или главного акционера, потому что он для себя определил, что он являлся акционером компании", – сказал Рудьковский.