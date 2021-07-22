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Семиклассница получила медаль за спасение четырех детей из наводнения на Закарпатье

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский наградил 12-летнюю семиклассницу Татьяну Тулайдан из Закарпатья медалью "За спасенную жизнь". Девочка во время наводнения в поселке городского типа Ясиня спасла четверых детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Во время серьезного наводнения в Раховском районе 12-летняя Татьяна спасла своего 7-летнего брата и еще троих соседских детей. Она выключила электричество в доме, а затем взяла младшего брата и троих других детей и отвела на чердак, чтобы спастись от "высокой воды".

За такой поступок девочка была награждена медалью "За спасенную жизнь". Указ о награждении семиклассницы сегодня подписал глава государства.

"Наградить медалью "За спасенную жизнь" Тулайдан Татьяну - ученицу 7 класса Ясинянской общеобразовательной средней школы № 1 I-III ступеней Раховского района Закарпатской области", - говорится в указе президента.

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наводнениеЗакарпатьемедальВладимир Зеленскийдевочка