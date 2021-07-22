Семикласниця отримала медаль за порятунок чотирьох дітей з повені на Закарпатті

Президент Володимир Зеленський нагородив 12-річну семикласницю Тетяну Тулайдан з Закарпаття медаллю "За врятоване життя". Дівчина під час повені у селищі міського типу Ясіня врятувала чотирьох дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Під час серйозної повені у Рахівському районі 12-річна Тетяна врятувала свого 7-річного брата і ще трьох сусідських дітей. Вона вимкнула електрику в домі, а потім взяла молодшого брата та трьох інших дітей та відвела на горище, щоб врятуватися від "високої води".

За такий вчинок дівчина була нагороджена медаллю "За врятоване життя". Указ про нагородження семикласниці сьогодні підписав глава держави.

"Нагородити медаллю "За врятоване життя" Тулайдан Тетяну - ученицю 7 класу Ясінянської загальноосвітньої середньої школи № 1 І-ІІІ ступенів Рахівського району Закарпатської області", - йдеться в указі президента.