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Из семи КПВВ на Донбассе полноценно работает только один, - пограничники

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 11:39
Из семи КПВВ на Донбассе полноценно работает только один, - пограничники Фото: Россия блокирует работу КПВВ (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

Боевики продолжают блокировать работу КПВВ на Донбассе. Сейчас полноценно работает только пункт пропуска в Станице Луганской.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

Кроме того, напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты открывают движение дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

В контрольном пункте "Станица Луганская" пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей увеличился на 13%. Всего там на оккупированные территории заехали 5 798 человек, а на контролируемую территорию - 6 154.

В КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения пересекли 204 гражданина и 40 транспортных средств с временно оккупированной части Донецкой области, одновременно 197 граждан и 37 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Кроме того, пророссийские боевики не допустили на временно оккупированную территорию Украины 11 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский назвал "непонятной" поведение боевиков, блокирующие движение людей и гуманитарного груза через КПВВ. Он подчеркнул, что украинская сторона, со своей стороны, открыла все пропускные пункты для гуманитарной помощи гражданским, согласно договоренностей.

РБК-Украина писало, что под эгидой миссии ООН на территорию временно оккупированного Донбасса доставили медоборудование для лечения и профилактики коронавируса.

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