Из семи КПВВ на Донбассе полноценно работает только один, - пограничники

Боевики продолжают блокировать работу КПВВ на Донбассе. Сейчас полноценно работает только пункт пропуска в Станице Луганской.

Кроме того, напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты открывают движение дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

В контрольном пункте "Станица Луганская" пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей увеличился на 13%. Всего там на оккупированные территории заехали 5 798 человек, а на контролируемую территорию - 6 154.

В КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения пересекли 204 гражданина и 40 транспортных средств с временно оккупированной части Донецкой области, одновременно 197 граждан и 37 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Кроме того, пророссийские боевики не допустили на временно оккупированную территорию Украины 11 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.