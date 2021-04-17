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Із семи КПВВ на Донбасі повноцінно працює лише один, - прикордонники

Новость на русском → Субота 17 квітня 2021 11:39
Із семи КПВВ на Донбасі повноцінно працює лише один, - прикордонники Фото: Росія блокує роботу КПВВ (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

Бойовики продовжують блокувати роботу КПВВ на Донбасі. Наразі повноцінно працює лише пункт пропуску в Станиці Луганській.

Про це повідомили в прес-центрі Держприкордонслужби.

Крім того, навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують рух двічі на тиждень - у понеділок та п’ятницю.

У контрольному пункті "Станиця Луганська" пасажиропотік у порівнянні з минулим тижнем збільшився на 13%. Всього там на окуповані території заїхали 5 798 людей, а на контрольовану територію - 6 154.

У КПВВ "Новотроїцьке" лінію розмежування перетнули 204 громадянина та 40 транспортних засобів до тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас 197 громадян та 37 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Крім того, проросійські бойовики не допустили на тимчасово окуповану територію України 11 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Нагадаємо, учора президент Володимир Зеленський назвав "незрозумілою" поведінку бойовиків, які блокують рух людей та гуманітарного вантажу через КПВВ. Він наголосив, що українська сторона, зі свого боку, відкрила всі пропускні пункти для гуманітарної допомоги цивільним, згідно домовленостей.

РБК-Україна писало, що під егідою місії ООН на територію тимчасово-окупованого Донбасу доставлено медобладнання для лікування і профілактики коронавірусу.

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