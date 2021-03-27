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За семь лет в суды направили почти 2 тысячи дел по госизмене и терроризму

Автор: Юлия Струк

Служба безопасности Украины с 2014 года направила в суд 1960 уголовных производств по государственной измене и терроризму. В целом же ведомство расследовало более 16 тысяч таких производств за семь лет.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"В суды направлено 1960 таких производств относительно 2151 лица", - информируют в ведомстве.

В целом же с 2014 года спецслужба расследовала 16643 производства по поводу государственной измены и терроризма. В рамках производств сообщили о подозрении 3484 лицам.

Напомним, закон о коллаборационистах планируют изменить, уточнить некоторые формулировки. В частности, уточнить понятие "поддержки" оккупационных администраций и более четко разграничить "госизмену" и "коллаборационизм".

Так, в конце февраля в Верховную раду внесли законопроект об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность.

Отметим, правозащитница оценила риски закона о коллаборационистах.

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Новости Украины Служба безопасности Украиныгосизмена
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