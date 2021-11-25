Семь чудес новой международной школы Brookes CIL International School

1. Сердце Школы (The Heart of the School)

Трехуровневый атриум спроектирован как чудесное Сердце Школы – ее главный вход. Он встречает и провожает школьное сообщество. Здесь студенты могут поучаствовать в групповых и самостоятельных занятиях, в то время как учителя могут обсудить учебные планы и обменяться опытом в специально разработанных конференц-комнатах в стиле "купе".

2. Творческий и Медиа Холл (Creative & Media Hub)

Сочетает в себе AV-технологии, театральную систему, профессиональное освещение и акустику. Холл включает зал для выступлений, лекций и экзаменов на 500 мест, вестибюль для выставок и экспозиций, многочисленные гримерные с туалетами и душевыми, театр современного искусства black box, студию телевидения, медиазаписи и подкастов, репетиционные комнаты.

3. Спортивный центр CIL (CIL Sports Center)

Спортивный Центр CIL является одним из наиболее профессиональных спортивных сооружений в Киеве и Украине. Тут есть спортивная арена размера Национальной баскетбольной ассоциации (NBA), три многофункциональных зала с возможностью их объединения. А также - отдельный фитнес-зал, танцевальная/балетная студия и комфортные раздевалки для 180 студентов.

4. Образовательный Хаб для средней и старшей школы (MYP/DP Learning Hub)

CIL MYP/DP Learning Hub был спроектирован, чтобы создать пространство для стимулирования четырех ключевых направлений обучения: сотрудничество (наличие места, где можно собраться); индивидуальное обучение (множество пространств с разными атмосферой и функциями); специальная поддержка (возможности для овладения различными креативными и медиа навыками); центр технологий .

5. Научно-техническая Лаборатория (Makerspace)

Сегодняшние новации в образовательной парадигме сосредоточены на проектном обучении для продвижения междисциплинарного обучения. Makerspace стремится развивать эту практическую культуру. Рабочее пространство организовано на 400 кв. м и включает в себя студенческий форум, мастерские по работе с деревом и металлом, лазерную резку, 3D-печать, чистые лаборатории, зал робототехники и большие помещения для коворкинга.

6. Образовательная Крыша (The Roof)

Верхний этаж здания являет собой студенческую зону в 4000 кв. м. Здесь расположено открытое пространство-амфитеатр для занятий и общения на свежем воздухе. Также на крыше находятся футбольное и сквош поле, сцена, несколько игровых площадок, учебные, спортивные классы и кинотеатр под открытым небом, а также ботанический сад и учебный огород.

7. Студенческий ресторан (Student Dining Hall)

Чтобы предложить учащимся и учителям оптимальный гастрономический опыт, в Brookes CIL International School учли следующие факторы: освещение, акустика и вентиляция (пространство с большим количеством естественного света); здоровое и разнообразное питание (разноплановое меню тщательно подобрано школьным нутрициологом); дизайн и мебель (различные конфигурации столов и стульев, деревья, беседки и фонтаны).

Эти "7 чудес CIL" предлагают студентам бесконечные возможности для развития и познания мира. Однако, как уверяют в Brookes CIL International School, главным чудом этой, как и любой школы, является прежде всего ребенок.

*Только школы, авторизованные организацией Международный бакалавриат, могут предлагать следующие образовательные программы: программа для учащихся начальной школы (PYP), программа для учащихся основной школы (MYP), дипломная программа для учащихся старшей школы (DP) или профессионально-ориентированную программу (CP). Статус школы кандидата не гарантирует последующей авторизации. Чтобы получить полную информацию об организации IB и ее программах, посетите сайт www.ibo.org.