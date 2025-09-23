Сем Альтман назвав професії, які перебувають під загрозою зникнення через ШІ

У нещодавньому інтерв'ю шоу The Tucker Carlson Show Альтман зізнався, що не спить через наслідки впровадження ШІ і відчуває на собі тягар етичної та моральної відповідальності як керівник OpenAI.

За словами глави компанії, його більше турбує вплив дрібних рішень у поведінці моделей на реальні наслідки, ніж глобальні моральні питання. Він зазначає, що навіть невеликі помилки при повсякденному використанні ШІ можуть мати серйозні наслідки для суспільства.

Які професії під загрозою?

Альтман вважає, що насамперед ШІ може витіснити співробітників сфери обслуговування клієнтів.

"Я впевнений, що значна частина нинішньої підтримки телефоном або через комп'ютер буде замінена ШІ, і це працюватиме краще", - пояснив він.

Посилаючись на дослідження, глава OpenAI зазначив, що приблизно кожні 75 років близько 50% професій переживають значні зміни. Однак ШІ може прискорити цей процес, залишаючи робітникам мало часу на адаптацію.

Також Альтман побоюється, що з часом ШІ зможе замінити розробників і програмістів. При цьому професії, що вимагають людської взаємодії, наприклад догляд за пацієнтами, менш схильні до автоматизації.

Такі побоювання мають реальні підстави. Так, генеральний директор Salesforce Марк Беніофф, переконаний, що майбутні покоління керівників керуватимуть одночасно людьми і ШІ, нещодавно скоротив 4 000 співробітників служби підтримки на користь ШІ.

Однак багато компаній поки що пристосовуються до епохи ШІ. Gartner прогнозує, що до 2027 року половина компаній відмовиться від планів скорочення штату підтримки клієнтів через впровадження ШІ.