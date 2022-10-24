"Селтік" – "Шахтар": прогноз на матч Ліги чемпіонів

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна .

Матч "Селтік" – "Шахтар" відбудеться 25 жовтня у Глазго. Поєдинок прийме стадіон "Селтік Парк". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Фахівці британської контори William Hill свої симпатії віддали співвітчизникам. На перемогу "кельтів" тут приймають ставки з коефіцієнтом 1,83. Натомість імовірний успіх "гірників" оцінили балом 4,00. Навіть нічия трохи вірогідніша – кеф 3,75.

Персональні фанати Олександра Зубкова можуть закластися на те, що гол вінгера буде першим або останнім у матчі з перспективним коефіцієнтом 8,50. Зате неочевидною ставкою із солідним кефом 12,00 виглядає варіант закінчення поєдинку без голів.

Схожі цифри підготували і австрійці з Bwin. Коефіцієнт на перемогу "Селтіка" склав 1,85. Тим часом нічия і потенційна перемога "Шахтаря" оцінені близькими балами – 3,80 і 3,90 відповідно.

Непатріотична ставка з упевненою перемогою "кельтів" (2:0) збільшить виграш у 9,75 разів. Цікавим варіантом стала ймовірна перемога "гірників" із голами від обох команд із хорошим кефом 6,25.

Напередодні "Шахтар" полетів до Шотландії з польського Жешува. Тренерський штаб "гірників" узяв до Глазго 26 виконавців. Не поїхав із командою фланговий нападник Мар'ян Швед, який зіграв у старті "Шахтаря" у першій зустрічі грандів.