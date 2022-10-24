ua ru
Пн, 24 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Селтік" – "Шахтар": прогноз на матч Ліги чемпіонів

Новость на русском →
Глазго, Понеділок 24 жовтня 2022 11:35
"Селтік" – "Шахтар": прогноз на матч Ліги чемпіонів Фото: Олександр Зубков (праворуч) забив 4 м'ячі в сезоні 2022/23 (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

У п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 шотландський "Селтік" прийме донецький "Шахтар".

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч "Селтік" – "Шахтар" відбудеться 25 жовтня у Глазго. Поєдинок прийме стадіон "Селтік Парк". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Фахівці британської контори William Hill свої симпатії віддали співвітчизникам. На перемогу "кельтів" тут приймають ставки з коефіцієнтом 1,83. Натомість імовірний успіх "гірників" оцінили балом 4,00. Навіть нічия трохи вірогідніша – кеф 3,75.

Персональні фанати Олександра Зубкова можуть закластися на те, що гол вінгера буде першим або останнім у матчі з перспективним коефіцієнтом 8,50. Зате неочевидною ставкою із солідним кефом 12,00 виглядає варіант закінчення поєдинку без голів.

Схожі цифри підготували і австрійці з Bwin. Коефіцієнт на перемогу "Селтіка" склав 1,85. Тим часом нічия і потенційна перемога "Шахтаря" оцінені близькими балами – 3,80 і 3,90 відповідно.

Непатріотична ставка з упевненою перемогою "кельтів" (2:0) збільшить виграш у 9,75 разів. Цікавим варіантом стала ймовірна перемога "гірників" із голами від обох команд із хорошим кефом 6,25.

Напередодні "Шахтар" полетів до Шотландії з польського Жешува. Тренерський штаб "гірників" узяв до Глазго 26 виконавців. Не поїхав із командою фланговий нападник Мар'ян Швед, який зіграв у старті "Шахтаря" у першій зустрічі грандів.

До слова, минулого тижня "Шахтар" завдав "Колосу" розгромної поразки на "Арені Львів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
букмекер Селтик Шахтар Ліга чемпіонів
NEWS
ЗСУ наступають у районі Кремінної та Сватового, ведуться бої під Бахмутом: мапи фронту від ISW
ЗСУ наступають у районі Кремінної та Сватового, ведуться бої під Бахмутом: мапи фронту від ISW
DAILY
Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему