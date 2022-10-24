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"Селтік" – "Шахтар": де дивитися матч Ліги чемпіонів

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Глазго, Понеділок 24 жовтня 2022 12:55
"Селтік" – "Шахтар": де дивитися матч Ліги чемпіонів Фото: Перше побачення суперників завершилося нічиєю (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

У п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 шотландський "Селтік" прийме донецький "Шахтар" на Туманному Альбіоні.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Селтік" – "Шахтар" відбудеться 25 жовтня у Глазго. Поєдинок прийме стадіон "Селтік Парк". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі чемпіонів не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватиме матч Вадим Шевякін.

Напередодні "Шахтар" полетів до Шотландії з польського Жешува. Тренерський штаб "гірників" узяв до Глазго 26 виконавців. Не поїхав із командою фланговий нападник Мар'ян Швед, який зіграв у старті "Шахтаря" у першій зустрічі грандів.

До слова, минулого тижня "Шахтар" завдав "Колосу" розгромної поразки на "Арені Львів".

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