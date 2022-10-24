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"Селтик" – "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов

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Глазго, Понедельник 24 октября 2022 12:55
"Селтик" – "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов Фото: Первое свидание соперников завершилось ничьей (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 шотландский "Селтик" примет донецкий "Шахтер" на Туманном Альбионе.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Селтик" – "Шахтер" состоится 25 октября в Глазго. Поединок примет стадион "Селтик Парк". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV через каналы MEGOGO Футбол. Комментировать матч будет Вадим Шевякин.

Накануне "Шахтер" вылетел в Шотландию из польского Жешува. Тренерский штаб "горняков" взял в Глазго 26 исполнителей. Не поехал с командой фланговый нападающий Марьян Швед, сыгравший в старте "Шахтера" в первой встрече грандов.

К слову, на прошлой неделе "Шахтер" нанес "Колосу" разгромное поражение на "Арене Львов".

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