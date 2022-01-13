Сельское хозяйство - основной источник выбросов СО2, - IFEO

Так, углеродный след большого количества пищевых продуктов в Германии значительно выше, чем у стали. Например, средние удельные выбросы при производстве стали конвертерным способом в ЕС составляют 1,95 тонн, что практически соответствует показателю такого продукта, как мёд, или в два раза меньше, чем у молочного шоколада.

Это условное сравнение, так как высокий углеродный след пищевых продуктов отчасти обусловлен выбросами других отраслей - энергетики, химической отрасли. Однако важно понимать, что для достижения углеродной нейтральности сельскому хозяйству и пищевой отрасли придется пройти серьезную трансформацию. Это товары ежедневного спроса. Поэтому декарбонизация данных отраслей коснется каждого потребителя, каждого человека. Все мы ощутим это прежде всего в виде роста цен, так как применение новых технологий повлечет за собой рост себестоимости их производства.

Если сельское хозяйство и пищевая промышленность окажутся неготовыми к последствиям декарбонизации, то эти отрасли могут лишиться своих рынков сбыта в результате расширения действия СВАМ.