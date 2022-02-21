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Село в Луганской области осталось без газа из-за минометного обстрела оккупантов

Автор: Александр Белоус

Лобачевская установка комплексной подготовки газа АО "Укргаздобыча" подверглась минометному обстрелу со стороны ОРДЛО. Перекрыта подача газа в село Лобачево.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укргаздобыча"

В результате шести попаданий мин и осколков повреждения получили одоризационная установка, операторная, служебный автомобиль и гараж. Жертв и пострадавших нет, персонал (водитель и оператор) покинули территорию УКПГ, сообщили в пресс-службе.

В результате повреждения оборудования УКПГ сейчас перекрыта подача газа в село Лобачево (Луганский район), рассказали в пресс-службе.

Напомним, ситуация на Донбассе резко обострилась 17 февраля, когда со стороны российско-оккупационных войск начались массированные обстрелы.

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