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Село в Луганській області залишилося без газу через мінометний обстріл окупантів

Автор: Олександр Білоус

Лобачівська установка комплексної підготовки газу АТ "Укргазвидобування" зазнала мінометного обстрілу з боку ОРДЛО. Перекрита подача газу в село Лобачево.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АТ "Укргазвидобування"

Внаслідок шести влучань мін та осколків пошкодження отримали одоризаційна установка, операторна, службовий автомобіль та гараж. Жертв та потерпілих немає, персонал (водій та оператор) покинули територію УКПГ, повідомили в прес-службі.

Внаслідок пошкодження обладнання УКПГ наразі перекрита подача газу в село Лобачево (Луганський район), розповіли в прес-службі.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко загострилася 17 лютого, коли з боку російсько-окупаційних військ почалися масовані обстріли.

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