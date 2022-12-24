В поселке Горностаевка оккупанты ввели комендантский час почти на 10 суток, - Генштаб

Фото: в поселке Горностаевка оккупанты ввели комендантский час почти на 10 суток (Getty Images)

Во временно оккупированной Горностаевке Херсонской области российские захватчики ввели комендантский час почти на 10 суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В Горностаевке Херсонской области российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час в период с 25 декабря 2022 года по 03 января 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечено, что местным жителям запрещено покидать свои дома и перемещаться по населенному пункту почти на 10 суток. Фото: пгт Горностаевка, Херсонская обл. на карте Google