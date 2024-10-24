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На Селидове росіяни кидають дуже багато сил, але битва за місто триває, - ЦПД

Фото: на Селидове росіяни кидають дуже багато сил, але битва за місто триває (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бої за Селидове Донецької області тривають. Хоча окупанти і кидають дуже багато сил, щоб захопити місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"На Селідове росіяни кидають дуже багато сил, місцями будуть відео від них з їх прапорами, але станом на зараз битва за місто досі триває", - розповів він.

Ситуація в районі Селидового

Селидове - місто в Україні, адміністративний центр Селидівської міської громади Покровського району Донецької області.

За даними DeepState, ворог просунувся в Селидовому. Згідно з картою, половина міста знаходиться у "червоній зоні".

Селидове намагаються захопити росіяни (deepstatemap.live)

За даними Генштабу, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 38 атак окупантів на Покровському напрямку. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового. Ворог активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

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