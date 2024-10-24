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На Селидово россияне бросают очень много сил, но битва за город продолжается, - ЦПД

Фото: на Селидово россияне бросают очень много сил, но битва за город продолжается (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бои за Селидово Донецкой области продолжаются. Хотя оккупанты и бросают очень много сил, чтобы захватить город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"На Селидово россияне бросают очень много сил, местами будут видео от них с их флагами, но по состоянию на сейчас битва за город продолжается", - рассказал он.

Ситуация в районе Селидово

Селидово - город в Украине, административный центр Селидовской городской общины Покровского района Донецкой области.

По данным DeepState, враг продвинулся в Селидово. Согласно карте, половина города находится в "красной зоне".

Селидово пытаются захватить россияне (deepstatemap.live)

По данным Генштаба, на Покровском направлении ВСУ приостановили 38 атак оккупантов на Покровском направлении. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидово. Враг активно задействовал для ударов по направлению бомбардировочную и штурмовую авиацию.

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