Не все місто. У МВА уточнили заяву про блокування Покровська

Ілюстративне фото: у МВА уточнили заяву про блокування Покровська (Getty Images)

У Покровську Донецької області заблокують лише окремі ділянки міста. Повного блокування населеного пункту не буде.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі "Суспільне" заявив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

"Фортифікаційні споруди будуються в Покровську, і ми вже заходимо до міста, і певні ділянки міста блокуватимуться, тому просимо: виїжджайте з цих ділянок", - розповів Добряк. Він уточнив, що у місті збудували вже кілька ешелонів, через що будуть частково перекриті вулиці та мікрорайони. Ешелоновану оборону Покровська почали зводити ще у 2022 році.