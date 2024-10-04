ua en ru
Пт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Покровську знищено 80% критичної інфраструктури, росіяни за 7 км від міста, - МВА

П'ятниця 04 жовтня 2024 14:57
UA EN RU
У Покровську знищено 80% критичної інфраструктури, росіяни за 7 км від міста, - МВА Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У місті Покровськ, що на Донеччині, внаслідок російських обстрілів пошкоджено або знищено близько 80% критичної інфраструктури. При цьому російські війська знаходяться всього за 7 кілометрів від околиць міста.

Про це заявив начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Попри небезпеку, в Покровську залишаються близько 13 тисяч жителів, серед яких 94 дитини.

"Тільки вчора сталося два обстріли: о 10:30 та о 23:00. Під час цих атак було випущено шість авіабомб КАБ, які поцілили в центр міста. В результаті обстрілів є поранені - четверо людей постраждали", - розповів Добряк.

За його словами, ворог систематично руйнує цивільну інфраструктуру, залишаючи місто без електрики, водопостачання та газу.

Попри важкі умови, евакуація триває. Ще півтора місяця тому в місті проживало 48 тисяч людей, включаючи майже 5900 дітей.

Ситуація в районі Покровська

Російські війська продовжують просуватися на Донбасі, зокрема на Луганському та Донецькому напрямках. За даними Інституту вивчення війни, окупанти мають певні успіхи на цих фронтах.

Втім, українські військові зуміли зупинити наступ російської армії під Покровськом у Донецькій області. Про ще один успіх ЗСУ повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Покровськ Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою
Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію